Машината пристигнала в руската столица от Рига

Американски военнотранспортен самолет Boeing C-17A Globemaster III е кацнал във вторник на московското летище „Внуково“, показват данни за движението на полета.

Машината е излетяла от Рига около 8:50 ч. и се е приземила в Москва около 10 ч., показват данни на Flightradar24. На 23 август машината е пристигнала в Рига през базата „Андрюс“ край Вашингтон, след предходен полет от Чарлстън.

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Базата се използва за полети на американския президент и други високопоставени представители на администрацията на САЩ.

По-рано през август там беше транспортиран и бившият американски морски пехотинец Робърт Гилман след освобождаването му от Русия. Той беше осъден в Руската федерация за нападения срещу служители на реда. Засега няма официално обявена информация за причината за пристигането на американския военнотранспортен самолет в Москва.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че към момента не разполага с информация за кацналия на летище „Внуково“ американски C-17.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Reuters

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