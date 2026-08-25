Снимка: iStock
Машината пристигнала в руската столица от Рига
Американски военнотранспортен самолет Boeing C-17A Globemaster III е кацнал във вторник на московското летище „Внуково“, показват данни за движението на полета.
Машината е излетяла от Рига около 8:50 ч. и се е приземила в Москва около 10 ч., показват данни на Flightradar24. На 23 август машината е пристигнала в Рига през базата „Андрюс“ край Вашингтон, след предходен полет от Чарлстън.
12 американски военни самолети кацнаха във Великобритания
Базата се използва за полети на американския президент и други високопоставени представители на администрацията на САЩ.
По-рано през август там беше транспортиран и бившият американски морски пехотинец Робърт Гилман след освобождаването му от Русия. Той беше осъден в Руската федерация за нападения срещу служители на реда. Засега няма официално обявена информация за причината за пристигането на американския военнотранспортен самолет в Москва.
Eyewitness video shows a US Air Force C-17 Globemaster III landing at Moscow’s Vnukovo Airport after flying from Riga, Latvia. Kremlin spokesman Dmitry Peskov says he has no information on the aircraft. pic.twitter.com/YHuyOB3cwN— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 25, 2026
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че към момента не разполага с информация за кацналия на летище „Внуково“ американски C-17.Редактор: Цветина Петкова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни