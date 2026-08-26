Снимка: БТА, архив
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Социолог: От септември толерантността към властта ще започне да намалява
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Кандидатите за постове с висок корупционен риск в държавната администрация ще полагат тестове за почтеност
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70 години по-късно: Започва работа по нов закон за детското правосъдие
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Първият минен ловец на България се очаква още през септември
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Ще донесе ли есента повече решения или предстоят нови политически сблъсъци
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Демерджиев призова за по-бърз съдебен процес за смъртта на двамата полицаи, пометени от автобус преди 4 г. в Бургас
Парламентарните групи ще представят декларации с приоритети
Първо редовно заседание от есенната сесия на парламента. Очаква се парламентарните групи да представят декларации с приоритетите си за новия сезон. Сред тях вече бяха посочени бюджет 2027 и избиране на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет.
Депутатите се събраха на извънредно заседание, приеха промените в Закона за държавния служител
На днешното пленарно заседание депутатите ще разгледат законопроект за придобиване на бойни машини „Страйкър” и противотанкови ракети „Джавелин”. Той бе одобрен на вчерашното извънредно заседание на комисията по отбрана.Редактор: Ина Григорова
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