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Председателят на ВАРХС критикува решението, че „Евровизия” ще бъде в Бургас, а не във Варна
С между 5 и 7 процента по-малко туристи и до 25% спад на приходите - така от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация определят тазгодишния летен сезон. От бранша посочват като причини по-малкото полети и чартъри, спада на туристите от съседните страни и по-слабия интерес от някои пазари заради войните и несигурността.
„Рано е още сезонът да бъде обобщен. Варна е пълна с туристи, времето е хубаво, а морската вода е топла. Септември е много подходящ за туризъм, защото услугите са по-евтини и по морето е по-спокойно, защото децата започват училище”, каза председателят на ВАРХС Павлин Косев.
Министрите на туризма и регионалното развитие работят съвместно по реформата, свързана с курортната инфраструктура
По негови думи голямо отражение на бранша е дал месец юни, който беше дъждовен, а морската вода беше много студена. Друг фактор е и Световното първенство по футбол. „За съжаление, нямаме магистрали „Хемус” и „Черно море”, нямаме добра свързаност с Варна и чартърни полети, а туризмът в региона има огромен потенциал”, добави експертът.
Сезонът за 2027 г. вече е уговорен и от бранша вече започват да обсъждат цените на услугите. „Определено оборотите в сравнение с миналата година са по-ниски. Всички обекти са засегнати – хотели, ресторанти, барове”, каза Косев.
Той критикува решението, че „Евровизия” ще бъде в Бургас, а не във Варна, както и че Световното първенство по волейбол беше преместено в София „по политически причини”.
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