Българското дружество за защита на птиците организира протест с искане за ефективно прилагане на законите за защита на дивата природа и по-строги наказания за престъпленията срещу защитени видове. Природозащитниците настояват за спешно криминализиране на използването на отровни примамки, като подчертават, че тази незаконна практика е огромна заплаха не само за дивите животни, но и за домашните любимци, хората и целите екосистеми.

Протестът ще се състои в сряда пред Съдебната палата, с начален час 18 ч.

Поводът за недоволството е изключително тежък случай от средата на август тази година, при който в Национален парк „Централен Балкан“ от отрова загинаха 8 лешояда. Жертвите са пет черни лешояда, два белоглави и единственият брадат лешояд в дивата природа на България. Убитата птица, носеща името Боев, беше освободена в дивата природа от „Зелени Балкани“ едва през миналата година след сложна програма за възстановяване на вида. Мъртвите птици са открити в близост до труп на говедо, за който се предполага, че е послужил като отровна примамка за хищници.

Използването на отрови в природата (най-често насочени срещу вълци и чакали) е основната причина за смъртта на лешояди у нас. Въпреки огромните екологични щети, до момента няма ефективно осъдени за тези престъпления.

Има задържан за отравянето на лешоядите в Стара планина

► Сред най-тежките случаи през последното десетилетие са:

• Януари 2026 г. (Котел): В района на Котел бяха открити отровени четири черни (картала) и един белоглав лешояд, като впоследствие броят на потвърдените жертви там достигна седем.

• 2022 г.: Български бракониери убиха прочутия египетски лешояд Бояна, чието сателитно проследяване даваше изключително ценни научни данни за вида.

• 2019 г. (Искърско дефиле): Разпръсната отрова доведе до смъртта на защитени птици и застраши усилията по реинтродукцията им в района.

• Пролетта на 2017 г. (Кресненско дефиле): Един от най-унищожителните случаи в историята на родната природозащита. Заради заложена отрова в труп на крава, край село Церово бяха избити над 30 белоглави лешояда. Това на практика ликвидира почти цялата местна колония и върна с години назад усилията по възстановяването на вида в пролома.

Редактор: Дарина Методиева