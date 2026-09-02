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Tой отхвърли твърденията за конфликт на интереси и заяви, че доходите му са публично известни и декларирани
Доц. Ангел Кунчев, който подаде оставка в знак на несъгласие с предложената от министър Катя Ивкова здравна реформа, излезе с публична позиция по повод обявените промени. В нея той сподели, че се чувства „възмутен и омерзен”, тъй като заради изразеното несъгласие се е превърнал в „удобен враг”.
Повод за реакцията му са отправени обвинения от страна на ресорния министър. Катя Ивкова намекна за конфликт на интереси заради договор на доц. Кунчев с Националния център по заразни и паразитни болести.
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Пред NOVA той уточни, че договорът му за преподавателска дейност срещу месечна сума от 300 евро е публично известен и ежегодно деклариран. Доц. Кунчев подчерта, че тъй като не е държавен служител, не съществуват законови пречки да заема подобна длъжност.
Той категорично отхвърли и твърденията за сигнали срещу него относно евентуална намеса при обществена поръчка.Редактор: Мария Барабашка
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