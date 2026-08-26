Доц. Ангел Кунчев подаде оставка от поста главен държавен здравен инспектор. Като основания той посочва навършването на пенсионна възраст и несъгласието си с подготвяната реформа в държавния здравен контрол.

В пост във Facebook той представи доклад до премиера Румен Радев, в който разкрива причините за несъгласието си с „планирани действия, които ще доведат до сериозни затруднения в дейността на структурите, работещи в тази сфера”. По думите му могат да се посочат редица спорни и неясни направления в подготвяната промяна.

Публикуваме целия доклад без редакторска намеса:

ДОКЛАД

От доц. Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор

УВАЖАЕМИ Г-Н РАДЕВ,

Моля да бъда освободен от заеманата длъжност поради навършване на пенсионна възраст и несъгласие с подготвяната от Министерство на здравеопазването реформа в структурите на общественото здраве. Прилагам Заявлението за това, съгласно член 326 от Кодекса на труда.

Причините за несъгласието си мога да посоча в редица планирани действия, които ще доведат до сериозни затруднения в дейността на структурите, работещи в тази сфера. Могат да се посочат редица спорни и неясни направления в подготвяната промяна, но ще акцентирам само на тези с национална значимост като:

Защо дългоочаквани реформи в сферата на здравеопазването започват точно със система, която до момента работи относително стабилно, показала е ефективност и надеждна работа дори при извънредни обстоятелства като пандемия, бежанска криза, заплаха от внос на особено опасни инфекции, национални епидемии и др. При наличие на големи, сериозни и изискващи спешни действия проблеми като голям дял на заплащания „от джоба“ на пациента, затруднен достъп до лекарства, агресивно и неоправдано нарастване на болничната база, сериозно изкривена система на ТЕЛК, генерираща разходи за милиарди, усилията се насочват към „реформиране“ на системата на РЗИ.

По какъв начин планираната централизация ще подобри дейността на РЗИ и Националните центрове в областта на общественото здраве. Отнемането на оперативната самостоятелност на здравните инспекции силно ограничава възможностите за организиране на спешни, извънредни мерки при възникване на ситуация, заплашваща общественото здраве. Един бъдещ директор на териториална дирекция, който не е второстепенен разпоредител с бюджетни средства и няма правомощията присъщи на директор на сегашна РЗИ няма да има възможност за бърза, оперативна и самостоятелна работа и ще се превърне в трансмисия на проблеми и искания към централната власт в лицето на МЗ. Министерството към момента няма кадрова и административна готовност да поеме тази функция, а дори да я изгради с времето, това ще изисква значителни кадрови и финансови ресурси.

Простата сметка показва, че евентуалните плюсове от съкращаване на административен персонал при централизацията всъщност могат да доведат до сериозен допълнителен разход за изграждане на централно координиращо звено, както и за извършването на редица регистрации, сертифицирания и акредитации на различни дейности, най-вече на лабораторни такива на десетки действащи към момента лаборатории. По данни на директора само на Националния център по радиология и радиационна защита тези разходи само за техните лаборатории биха достигнали близо 600 хиляди евро и значително време, особено при необходимото международно сертифициране.

В заключение мога да посоча, че като игнорираме много други по-несъществени негативни последици от промените, се очертават две с особено значение и дългосрочно отражение върху дейността на системата на общественото здраве и националната сигурност:

1. Силно затрудняване оперативната дейност на РЗИ при планиране и изпълнение на дейности при извънредни ситуации, забавяне и бюрократизиране на дейността.

2. Сериозно затрудняване на дейностите при възникване на радиационна заплаха и защита на населението при радиационно замърсяване от всякакъв характер – при промишлени аварии, трансгранични замърсявания, медицинско облъчване на персонал и пациенти и др.

Ако основната цел на предвидената реформа е спестяване на средства от съкращаване на разходите, то това можеше да стане бързо и с най-малки рискове ако се постави конкретна задача на ръководителите на звена какъв брой длъжности трябва да съкратят – в системата на РЗИ и трите национални центрове и към момента има над 230 незаети бройки, познавайки дейността и спецификите на региона си – те щяха да го направят с най-малко загуби и затруднения за ежедневната дейност.

При стартиране на сериозна и всеобхватна реформа беше правилно тя да се обсъди с всички участници в засегнатите структури, да се опитаме да обясним целите и подходите и да приобщим всички – и ръководители и служители към нея. Няма нужда да превръщаме ръководителите във врагове, а работещите в уплашени служители, очакващи неясни промени и демотивирани в работата си. Успешна реформа е тази, която е осъзнато приета от максимално възможен брой участници.

Уважаеми г-н Радев,

За да избегна каквато и да е съмнение в користност или лични отношения, декларирам:

• Не желая никакви постове, административно развитие или финансова облага. Достигнал съм в кариерата си най-високото ниво на компетентност в своята област и не целя никакви лични облаги.

• Не съм в лоши професионални и човешки отношения с настоящия министър на здравеопазването. Нещо повече – считам персоналните и качества за много добри – интелигентна, мотивирана и изключително работоспособна. За съжаление, когато на човек с такива качества се постави грешна задача, то резултатите ще бъдат катастрофални.

Искрено съжалявам, че дългият ми професионален път – 42 години само в системата на общественото здраве, трябва да завърши по този начин, но не мога да наблюдавам безразлично разпадът на една толкова важна за страната система, подложена на ненужна и вредна „реформа“, целите на която можеше да бъдат постигнати по-много по-бърз и безболезнен начин.

С уважение,

ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ

Главен държавен здравен инспектор

на Република България

Ресорният министър също коментира случилото се, като отрече в Министерството на здравеопазването да има "чистка". „Уважавам професионалния път на доц. Ангел Кунчев. Той има сериозен опит и принос към системата. Никой не оспорва това“, заяви Катя Ивкова. Тя допълва, че заявлението му съдържа не само лично решение, а и публична оценка, че сегашният модел работи ефективно и че реформата ще затрудни системата. Министерството е длъжно да отговори на тази теза с факти, каза Ивкова.

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В изявлението на здравния министър се посочва още: „Доц. Кунчев е главен държавен здравен инспектор от 2011 г. По закон той организира, координира и ръководи държавния здравен контрол и надзора на заразните болести в страната. Това не означава, че носи лична отговорност за всеки проблем в болниците. Означава обаче, че резултатите в областта на надзора на заразните болести, противоепидемичния режим и контрола на инфекциите не могат да бъдат отделени от управленската отговорност на тази длъжност.“

В отговор на твърдението, че системата работи относително стабилно, министър Ивкова посочва данните на ОИСР. Организацията предупреждава, че ниският брой отчетени вътреболнични инфекции в България вероятно се дължи и на непълно отчитане. Под 30% от изследваните български болници участват в национални или регионални мрежи за наблюдение на определени инфекции. Данните показват още 0,98 специалисти по превенция и контрол на инфекциите на 250 болнични легла при европейска медиана от 1,25. Дезинфектант непосредствено до леглото има при 27,3% от болничните легла при европейска медиана от 49,2%.

„Тези факти не се посочват, за да бъде омаловажен приносът на доц. Кунчев. Те са необходимият контекст, когато се твърди, че моделът е стабилен и не се нуждае от промяна“, заявява Катя Ивкова.

Министърът разглежда и случая с неистинските здравни книжки по Черноморието. След като случаят стана публичен по време на нейния мандат, тя поиска информация от трите РЗИ по Черноморието. РЗИ - Варна потвърди получен сигнал и образувано досъдебно производство.

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„Това не е повод за лични обвинения, а доказателство за необходимостта от свързани регистри, електронна проследимост и по-сигурна проверка на документите. Очаква се информация и от РЗИ Бургас. В заявлението си доц. Кунчев посочва и над 230 незаети длъжности в РЗИ и националните центрове. Този факт не доказва, че системата е стабилна. Той показва кадрови и организационен проблем, който не може да бъде решен само със заличаване на незаети щатни бройки", се посочва още в прессъобщението на ведомството.

Оттам смятат, че реформата не закрива регионалния здравен контрол. Запазват се 28-те териториални структури, местните екипи, инспекторите, лабораториите и реакцията на място. Обединяват се дублиращите административни дейности, въвеждат се единни правила и електронна проследимост и се създава възможност ресурсът да бъде насочван там, където е необходим.

„Уважавам решението на доц. Кунчев да се оттегли и му благодаря за работата. Оставката му обаче не отменя установените проблеми и не може да бъде присъда над реформата. Неговото право е да вземе лично решение. Моята отговорност като министър е да взема решения за системата. Реформата ще бъде проведена внимателно и поетапно. Не срещу хората в РЗИ, а за да имат те по-добра подкрепа, повече ресурс и по-силен контрол на терен“, заяви министър Ивкова.

Ивкова за оставката на главния държавен здравен инспектор: Не бива да се превръща в присъда за административната реформа

Оставката на главния държавен здравен инспектор доц. Кунчев не трябва да се използва като аргумент срещу подготвяната административна реформа в здравната система. Това заяви здравният министър Катя Ивкова, като подчерта уважението си към професионалния опит и приноса му.

По думите ѝ доцентът заема поста на главен държавен здравен инспектор от 2011 г. и през годините е натрупал значителен опит. Ивкова посочи, че държавният здравен контрол включва и контрола върху вътреболничните инфекции - област, в която според нея България продължава да има проблеми.

„Една оставка не трябва да бъде присъда за една административна реформа“, заяви министърът. Тя подчерта, че решението на Кунчев да подаде заявление не поставя под съмнение неговите професионални качества и приноса му към здравната система.

Ивкова защити планираните промени в структурата на регионалните здравни инспекции и заяви, че реформата няма да представлява механично съкращаване на звена и служители. Според нея целта е да бъде оптимизирана общата администрация, така че повече ресурс да остане за специализираните дейности и контрола.

Здравният министър отново увери, че регионални здравни инспекции няма да бъдат закривани. Предвижда се оптимизация предимно на общата администрация - звена като счетоводство, финанси и други административни дейности, вместо едни и същи функции да се поддържат отделно във всяка структура.

„Причината е високото очакване към държавната администрация. Тези очаквания трябва да бъдат оправдани“, посочи Ивкова.

Предстои предложенията да преминат през обществено обсъждане. Министърът увери, че ще бъдат разгледани постъпилите становища и различните мнения за реформата.

Ивкова коментира и контролните функции на здравните инспекции. Според нея промените трябва да бъдат извършвани постепенно, а не всички проблеми да бъдат решавани едновременно.

„Трябва стъпка по стъпка и да има градация“, заяви здравният министър, като посочи, че промени в системата предстоят.

Катя Ивкова посочи, че по данни, цитирани и от доц. Ангел Кунчев, в регионалните здравни инспекции има над 230 незаети щатни бройки. Според нея обаче реформата не трябва да се свежда до механично премахване на свободните позиции, а да промени начина, по който е организирана системата.

Министърът даде повече подробности и за бъдещия модел на РЗИ. По думите ѝ инспекциите няма да бъдат закрити, а ще продължат да работят като териториални дирекции и ще запазят сегашните си функции. Те обаче вече няма да бъдат отделни възложители по Закона за обществените поръчки.

Предвижда се въвеждането на т.нар. споделени услуги. Така дейности от общата администрация, свързани със счетоводство, правно обслужване и финанси, няма да бъдат поддържани в досегашния им обем във всяка отделна структура. Целта, по думите на Ивкова, е да бъдат въведени единни стандарти за работа в държавната администрация.

Здравният министър съобщи и за предстоящи мерки срещу вътреболничните инфекции. На въпрос каква ще бъде следващата стъпка тя отговори: „Съвсем скоро ще разберете, защото ще променяме медицински стандарти“, без да разкрива на този етап повече подробности.

Ивкова коментира и твърденията, че доц. Кунчев е предлагал критерии за оценка на нивото на вътреболничните инфекции, които впоследствие са отпаднали. Тя заяви, че подобни предложения не са ѝ били докладвани, откакто е министър, и допълни, че ще ги изиска от дирекция „Обществено здраве“, за да бъдат разгледани от настоящото ръководство.

Министърът отхвърли внушенията, че споменаването на проблема с вътреболничните инфекции означава критика към работата на Кунчев. По думите ѝ тя посочва проблем, за който самият той е говорил през годините и който е бил отбелязван и от ОИСР.

Ивкова уточни още, че през по-голямата част от периода, откакто тя е начело на министерството, Кунчев е бил в болничен. Функциите му са били изпълнявани от директора на дирекция „Обществено здраве“, който е участвал и в работната група, изготвила функционалния анализ за административната реформа. След завръщането на Кунчев на работа този понеделник двамата са провели разговор.

На въпрос дали в Министерството на здравеопазването се извършва политическа чистка Ивкова беше категорична: „Чистка няма. За нас е важно всеки държавен служител да работи за държавата“.

Тя подчерта и че други оставки, подадени в министерството, не са свързани със структурната реформа. По думите ѝ заявленията за напускане, за които беше съобщено ден по-рано, са в друг контекст - проблемите със застраховките „Гражданска отговорност“ и „Каско“ на линейките, автомобилите на РЗИ и на районните центрове по трансфузионна хематология.

Все още не е обявено кой временно ще изпълнява функциите на главен държавен здравен инспектор. Ивкова обаче заяви, че решение има и ще бъде съобщено. „Очакванията ми са насочени към ангажираност, професионализъм и работа в полза на обществения интерес“, каза тя.

Министърът съобщи още, че законопроектът, свързан с административната реформа, се очаква да бъде публикуван за обществено обсъждане още утре. Тя призова всички заинтересовани страни да представят становищата и аргументите си в рамките на процедурата.

Ивкова коментира и недоволството на представители на фармацевтичния сектор и пациентски организации срещу предложени промени, свързани с Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. На предупрежденията за възможни протести тя отговори, че очаква позициите им в рамките на общественото обсъждане и че министерството ще разгледа изложените мотиви.

Накрая здравният министър загатна и за предстоящи решения около ръководството на Здравната инвестиционна компания във връзка с проекта за Националната детска болница.