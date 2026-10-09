За първи път от години няма да можем да избираме с машина или с хартиена бюлетина да гласуваме. С последните промени в Изборния кодекс гласуването ще е само машинно във всички секции с повече от 300 избиратели. Така на дневен ред е въпросът - може ли машината да бъде манипулирана.

"В 90% от случаите най-често при машините се ремонтират принтерът и четецът за смарт карти", заяви Стефан Митков, IT мениджър на "Сиела Норма". Грешките, които се появяват в такива случаи, са неразпечатване на разписка или смарт картата не може да бъде разчетена.

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"Информацията, която флаш паметите съхраняват, е най-вече резултатният файл, както и всички конкретни данни за съответната секция", добави той. Ако една от тези флаш памети бъде извадена по време на изборния ден, машината веднага дава грешка и извежда съобщение да се свържете с администратор. "Машината става неизползваема и резултатите не могат да бъдат манипулирани", увери Митков.

Изваждането на флаш паметите няма как да се случи по време на изборния ден обаче, защото всички панели са затворени с пломби. Те се пломбират в склада веднага след инсталацията. Освен това машината по никакъв начин не е свързана с интернет или с облачно пространство, което изключва възможността по време на изборния ден тя да бъде манипулирана.

Процесът на сертифициране трябва да приключи до седем дни преди изборите. "В момента процедурата се провежда съвместно с Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Може би през следващата седмица ще бъде извършено довереното изграждане на кода и удостоверяването му преди това", заяви Йордан Василев, член на Централната избирателна комисия.

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Той добави, че ако има проблем с машина, по решение на секционната избирателна комисия ще се преминава към гласуване с хартиена бюлетина. "Няма да бъде позволено връщане към машинно гласуване след ремонт. Тоест ремонт на машините няма да се извършва в изборния ден", заяви Василев.

"В България машините ще бъдат транспортирани под полицейски ескорт до всяка областна администрация. Всяка машина е затворена в отделен куфар. Куфарите ще бъдат отворени в събота преди изборите, за да се извърши инсталирането на машините в секциите", каза още той.

През следващата седмица ще има и демонстрации на машинното гласуване на различни публични места в цялата страна.