Грумингът за кучета и котки е предпочитана процедура за домашните любимци. Сред най-необичайните клиенти на груминг салон в Бургас обаче са петел и кокошка. За здравето и комфорта им се грижи собственичката на салона Елиана Портарска, която ги е осиновила и отглежда в дома си.

Най-честите посетители в салона са животни с козина, като кучето Бруно. За процедури обаче редовно идват и пернатите любимци на Елиана - Петльо и Чикен.

Любов и подкрепа към бездомните животни: На 282 жп гари в страната са разлепени плакати с послания

„Грижата не е по-различна от тази за куче и коте. Това дали животното е с пера или с козина, няма никаква разлика. Важно е спокойствието му. И те, както кучетата и котките, си имат свой език на тялото“, разказва Елиана Портарска.

Чикен търпеливо се подлага на процедури за освежаване на цвета и почистване на перата. И двамата обичат да бъдат галени, глезени и да похапват краставици.

За естественото бяло оперение на Чикен Елиана е избрала свежи цветове, като използва специални бои за животни.

„Определено са безвредни и нетоксични. Ние като професионалисти гледаме кожата и козината на даденото животно и преценяваме. При нас не всичко е на всяка цена“, обяснява грумърът.

За червеното оперение на Петльо вариантите са различни, но хигиената винаги е на първо място.

„На него му се полагат баня, сешоар и, естествено, много любов“, казва Елиана.

Тя може да бъде забелязана и на разходка с колоритната Чикен. Кокошката обаче не търпи повод и предпочита да се движи свободно.

„Петльо е по-териториален, той си пази кокошчицата, а Чикен е много общителна. Тя е страхотна кокошчица“, разказва собственичката им.

Елиана не крие обичта си към пернатите любимци, но признава, че съвместният им живот има и своите предизвикателства. Най-трудно се оказва ранното събуждане заради кукуригането на Петльо.

„Аз обичам да си поспивам, но той не ми позволява. Особено лятото - събужда ме в 4:30 часа. Сега, през зимното слънцестоене, към пет и половина“, споделя тя.

За опитните грумъри необичайни клиенти почти няма. Елиана мечтае някой ден да работи и с кон, а Петльо и Чикен вече са хит в социалните мрежи.

„Лично аз не съм виждала такъв грууминг. Това беше първият път, в който видях кокошка. Сега при мен идват хамстери, зайчета - абсолютно всички животни, без жирафи, защото са много високи и не могат да влязат в салона“, разказва Петя Радева.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Георги Иванов