Домът трябва да бъде място, където можете да се отпуснете след натоварен ден и да се чувствате в безопасност. Някои неща в дома обаче могат незабележимо да създават напрежение и да пречат на правилната релаксация. Психолози обясниха какво точно може да бъде източник на стрес, дори и да не го осъзнават.

Според психола Патриша Диксън бъркотията, силните шумове или предметите, които ви напрягат, когато ги гледате или мислите за тях, могат да повишат нивата на стрес и да затруднят отмарянето. Затова си струва да обърнете внимание на домашната си среда, особено ако често се чувствате напрегнати без видима причина. По-долу са 7 фактора, които могат невидимо да увеличат напрежението в ежедневието.

► Работни предмети в зоните за почивка

Ако лаптоп, раница, учебни материали или други предмети, свързани с работата, лежат близо до леглото или на дивана, мозъкът подсъзнателно се връща към списъка със задачи и стреса, свързани с работата или училището. Терапевтът Ник ДеСисто отбелязва, че това води до асоцииране на зоните за почивка със стрес и отговорност, когато човек не работи. Той препоръчва да се поставят работни предмети в чанта, чекмедже или просто да се прибират извън полезрението през нощта. Това помага на мозъка да раздели времето на работа и почивка.

30-секундни практики за подобряване на настроението и намаляване на стреса

► Поща и документи

Купищата поща и документи създават усещане за недовършена работа. Те ви напомнят за сметки, крайни срокове и решения, които предстои да бъдат взети, поддържайки фоново напрежение. Диксън препоръчва да се отделя определено време всяка седмица или месец за сортиране, обработка и подреждане на документи. За да направите това, можете да използвате етикетирани папки или контейнери за сметки, спешни имейли и документи, които трябва да бъдат запазени, с отделно място за нови имейли. Документите не е задължително да са на видно място: планирането за работа по тях може да намали тревожността и да ви помогне да следите документите си.

► Аларми на цифрови устройства

Известията, звуците на съобщенията и алармите от цифрови устройства могат да попречат на способността ви да се съсредоточите върху настоящия момент. Според ДеСисто съобщенията на телефона могат да поддържат мозъка ви в постоянно състояние на бдителност. Експертът препоръчва да се поставят определени граници, особено вечер. Дори прости стъпки – като включване на режим „Не безпокойте“ или зареждане на телефона ви далеч от леглото – помагат на тялото да се отпусне, вместо да остане в състояние на полу-бдителност.

► Невидима мръсотия

Дори ако големи повърхности в къщата се почистват редовно, лесно е да се забравят малките и скрити пространства. Това включва стени, первази и дръжки на вратите, както и пространството около уредите, зад дивана и под леглото. Прах и мръсотия се натрупват в тези зони. Дори ако човек не може да ги види, той може подсъзнателно да усети, че се натрупва мръсотия.

► Ярко таванно осветление

Яркото таванно осветление може да изглежда практично, но ако е единственият източник на светлина в дома, то може да пречи на отпочиването. Тази силна светлина поддържа мозъка буден. Дизайнерите препоръчват използването на три нива на осветление: таванно за общо осветление, осветление за специфични дейности като четене или готвене и меко фоново осветление от настолни лампи, за да се създаде по-спокойна атмосфера.

► Купчини безпорядък

Голям брой неправилно поставени предмети могат да бъдат източник на стрес. Това може да включва дрехи, разпръснати по стол в спалнята, бюро, отрупано с документи и мръсни чинии. ДеСисто обяснява, че дори хората да казват, че безпорядъкът не ги притеснява, той все пак може да им повлияе до известна степен. Купчините неща създават усещането, че винаги има какво да се направи, което затруднява пълната почивка. Експертът съветва да не се опитвате да почиствате цялата къща наведнъж, а да започнете с една повърхност – например нощно шкафче или бюро.

► Безпорядък на нощното шкафче

Спалнята е предназначена за почивка, така че всичко, което пречи на това, трябва да бъде премахнато. Претрупаното нощно шкафче, където са останали чаша вода, книги, които планирате да прочетете, вестници и опаковки, могат да бъдат източници на стрес. Струва си да разчистите това пространство и да оставите само онези предмети, които създават усещане за спокойствие или ви помагат да спите.

► Лайфхакове за почистване

Експерти вече споделиха как да се отървете от праха в спалнята. Те казват, че трябва да премахнете само един предмет, който е основният прахоуловител. Килимът в спалнята е един от основните виновници за натрупването на прах.

Редактор: Дарина Методиева