България закъсня с дипломатическата реакция след атаките срещу кораби в Черно море. Това заяви в предаването „Денят на живо“ бившият вътрешен министър и заместник-министър на отбраната Валентин Радев.

Според него руският посланик трябвало да бъде извикан още след първите инциденти, за да бъдат поискани обяснения от Москва.

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„Според мен закъсняха с привикването на посланичката, което трябваше да бъде направено от Министерството на външните работи още в началото. Не можахме да посочим кой е агресорът според правителството и лично според премиера, защото чакахме някакви доказателства. В една война има един агресор. Трябваше да бъде казано и да бъдат направени дипломатически стъпки. Можехме превантивно да извикаме руския посланик, да попитаме и да поискаме информация“, коментира Радев.

По думите на бившия заместник-министър на отбраната на този етап не е необходимо да се задейства член 4 на НАТО. Той открои няколко причини. „Първо, корабите, за които става дума, не са наша собственост. Товарите не са наши, нито маршрутите им са свързани с България. Освен това те се намират в изключителната икономическа зона, а не в териториалните води. Преди да се поискат консултации по член 4 от Северноатлантическия договор, се провеждат и вътрешни консултации. Очевидно разговорите между нашето правителство, дипломатите и представителите ни в НАТО са довели до извода, че в момента няма нужда. Ако подобни инциденти се случат в териториалните ни води, ситуацията ще се промени и тогава вече със сигурност трябва да се обсъди задействането на член 4“, подчерта Валентин Радев.

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Според него страната ни не е подготвена за ответна реакция и защита на териториите ни. По думите му България не може да осигури всяка миля от икономическата си зона с противодронова защита. „Това е невъзможно и не само за нас. В момента нито Румъния, която е много по-добре подготвена от нас по други причини, нито Турция успява да го направи. Но можем да предприемем необходимото, което не сме правили през последните години. Има неща, които не сме предвидили и за които не сме погледнали достатъчно напред. Добре е сега да видим какво можем да направим и да се подготвим. Виждам, че правителството полага усилия, но имаше и колебания дали да участваме в определени инициативи за дронове“, коментира Радев.

Той е категоричен, че страната ни не може да пази неутралитет. "Отдавна сме избрали своя път - членството в НАТО и Европейския съюз е нашата голяма ценност в момента. Около нас има външни колоси. Някога имахме една от най-силните армии на Балканите, но днес, сравнени с Румъния и Гърция, сме военно джудже. Това обаче не ни пречи да полагаме усилия и да бъдем лоялни партньори в тези съюзи. Не можем да си позволим да измисляме някакъв нов път в тази ситуация“, категоричен е бившият вътрешен министър.

В качеството си на такъв Радев коментира и убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Според него не бива да се бърза с обвиненията. „Трябва да се остави известна тишина около подобни случаи и органите да си свършат работата. Прокуратурата и съдът трябва да раздадат справедливост и те да кажат какво се е случило. Необходимо е да се подхожда по-въздържано, вместо веднага да се правят категорични заключения“, категоричен е той.

Междувременно днес премиерът обяви основните параметри в бюджета за догодина. Румен Радев заяви, че ще бъдат увеличени разходите за отбрана, но не спомена увеличения в сектора на МВР. Според Валентин Радев голям процент от бюджетите и на МВР, и на Министерството на отбраната отива за личен състав и издръжка. „Ако в единия сектор трябва да се увеличат разходите, другият също трябва да бъде взет предвид, най-малкото по отношение на заплащането и останалите социални разходи. Според мен трябва да се увеличат средствата и за двете министерства. За армията обаче има една особеност - дори да удвоим бюджета, способностите няма да се увеличат веднага в същата пропорция. Има пропуснато време, което не може да бъде наваксано за един ден. Това важи и за отбранителните способности, от които България има нужда в настоящата ситуация“, твърди Валентин Радев.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Георги Иванов