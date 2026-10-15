Българският лекарски съюз винаги е спазвал последователна политика спрямо нарушенията и когато такива бъдат доказани, се следва установения ред за действие. Обезпокоени сме обаче от отражението в обществото на начина, по който беше проведена акцията в пловдивската болница „Свети Георги“. Тя бе много показна, все едно се арестуват наркобарони. Мъкнеха се чували с документи, които отдавна са в Националната здравно-информационна система. Това коментира в ефира на „Здравей, България“ по NOVA председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов.

„Лечебните заведения се отчитат в реално време. Това е потвърждение на нещо, което БЛС повтаря от години. Контролът трябва да бъде превантивен, а не след три години да се намерят едни кашони и да се правят едни показни арести. Това руши доверието на пациента в здравната система“, заяви д-р Брънзалов. Според него няма никаква чуваемост от страна на Здравното министерство и други структури, няма и желание за реформи, нито за превенция на нарушения.

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По думите на д-р Брънзалов не може за толкова години никой да не е знаел, включително и пациентите, че тези неща се случват и мерки да се взимат едва сега. „И излизат министърът на здравеопазването и няколко комисаря, които обясняват на българското общество колко се точи Касата“, коментира медикът.

Той беше категоричен, че предложенията на БЛС са отдавна заявени – пациентът трябва да се верифицира с електронна здравна карта преди да получи дадена здравна услуга. Всички лечебни заведения в България отдавна се отчитат в реално време кой пациент лекуват и от какво, допълни д-р Брънзалов.

„Интересно е, че винаги случки като тази в Пловдив съвпадат с времето, когато започва да се изработва поредният бюджет, включително и бюджетът за здравеопазване. За мен това е много грешен подход - да се настройва обществото към лекарското съсловие“, коментира още той.

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По думите му България разполага с много добри медици, с добри възможности, може да даде изключително добро здравеопазване на населението си, има и съответните лечебните заведения, но те не са финансирани достатъчно. За да се случи това, основен приоритет към този момент може да се даде на контрола, с активно участие на пациента, каза още д-р Брънзалов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова