7 моряци са в неизвестност, а други петима са спасени след пожар на борда на търговски кораб в Черно море. Инцидентът станал днес сутринта, на около 13 морски мили от румънското пристанище Сулина.

Пожарът избухнал на командния мостик на кораба Wide Trader, плаващ под флага на Сан Марино, съобщи представител на Румънската морска администрация. Сигналът е подаден около 7 ч.

Дронове удариха танкер в Черно море

Морският координационен център към администрацията задействал спешна операция по търсене и спасяване. В района са мобилизирани специализирани морски и въздушни средства за оказване на помощ и издирване на изчезналите моряци.

Припомняме, че снощи пожар избухна на борда на танкера Yara J, закотвен в румънските териториални води, на около 10 мили от пристанище „Сулина”. Екипажът е евакуиран и е в безопасност. Румънските власти все още не са потвърдили, че и двата кораба са ударени от дронове, въпреки че такава е основната версия, която се разследва.

От началото на октомври край бреговете на Румъния и България бяха ударени най-малко пет търговски кораба, като около 23 моряци са загинали или са в неизвестност.