48% от децата бежанци с временна закрила в България остават извън образователната система. Те не могат да научат езика ни, нито да завършат образованието си, а това намалява шансовете им за интеграция почти до нула. Върховният комисариат на ООН за бежанците се застъпва за законодателни промени у нас, които да подобрят възможностите за образование на тези деца с кампанията „Безценен подарък“. Нейно лице е Садат - едно пораснало дете, което идва само в страната ни преди 10 години. Той е един от малкото, които получават шанса да научат български и да завършат училище. Разказваме за него в „Историите на Мария Йотова“.

„Баща ми загина, когато бях на две години. Беше трудно за майка ми да се справи сама с 6 деца. Вуйчо ми помагаше“, разказва Садат.

Той напуска родината си - Афганистан, когато е едва на 14 години. Причината – войната и липсата на сигурност. Решението да тръгне е подкрепено от майка му.

„Имаше много бомби, нямаше живот и затова реших да тръгна. Майка ми казваше, че трябва да се махна“, споделя той.

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Преди да дойде в България бил временно в Иран и Турция. Садат пътува сам, без възрастен придружител. По думите му имало дни, в които оставал без вода, а преходите продължавали с часове.

„Това ми даде сила да не се отказвам от нищо и да продължавам напред“, разказва Садат.

У нас е настанен в дом на Българския червен кръст в Пазарджик, където започва да учи български език и да посещава училище.

Интеграцията обаче не е лесна. В началото среща недоверие заради произхода си.

„Имаше хора, които се страхуваха от мен, защото идвам от Афганистан. С времето видяха, че съм нормален човек“, казва той.

Садат успява да завърши 12. клас. След това започва работа в пицария в Пазарджик. Днес иска да продължи живота си в България и вече е кандидатствал за българско гражданство.

Целия разговор гледайте във видеото.