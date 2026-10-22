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Отличието за свобода на мисълта се връчва от Европейския парламент
Международният наказателен съд бе удостоен с наградата на Европейския парламент (ЕП) за свобода на мисълта "Сахаров" за тази година.
Двама арестувани журналисти получиха Наградата за свобода на мисълта „Сахаров“
Церемонията по награждаването ще се състои на 16 декември по време на последната за годината пленарна сесия на ЕП.Редактор: Станимира Шикова
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