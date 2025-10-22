Председателят на ЕП Роберта Мецола обяви, че лауретите на Наградата за свобода на мисълта „Сахаров“ за 2025 г. са арестуваните журналисти Анджей Почобут от Беларус и Мзия Амаглобели от Грузия.

Анджей Почобут е беларуски журналист, писател и правозащитник от полската общност в Беларус, известен със своята смелост и независима позиция срещу авторитарния режим на Александър Лукашенко. Той е кореспондент на полски медии и дългогодишен член на Съюза на поляците в Беларус – организация, която защитава правата на полското малцинство в страната.

Почобут е многократно арестуван и осъждан заради критичните си публикации и активност в защита на свободата на словото. През 2021 г. е задържан отново и впоследствие осъден на дългогодишен затвор по политически мотивирани обвинения.

Мзия Амаглобели е грузинска журналистка, родена на 12 май 1975 г., която е съосновател и директор на независимите медии Batumelebi и Netgazeti.

Congratulations to Andrzej Poczobut and Mzia Amaglobeli, journalists from Belarus and Georgia, on winning this year's Sakharov Prize.



Journalism is the foundation of every open, free, and democratic society.



May this prize also shed light on the fate of Journalists and… pic.twitter.com/aD59W1BaqJ — S&D Group (@TheProgressives) October 22, 2025

През януари 2025 г. тя е задържана по обвинение, че е нападнала полицейски началник при протест в Батум (югозападна Грузия) — обвинение, което я заплаши с от четири до седем години лишаване от свобода.

Многобройни международни организации за свобода на словото — включително International Federation of Journalists (IFJ) и Committee to Protect Journalists (CPJ) — определят случая ѝ като политически мотивиран, предупреждавайки, че зад обвиненията се крие натиск върху независимата журналистика в Грузия.

На 6 август 2025 г. съд в Батум я осъжда на две години затвор по преразгледана обвинителна формулировка, въпреки международния натиск за освобождаването ѝ.

Наградата за свобода на мисълта „Сахаров“ е престижно отличие, което се присъжда ежегодно от Европейския парламент от 1988 г. насам. Тя носи името на руския физик и дисидент Андрей Сахаров – защитник на човешките права и демокрацията. Наградата се връчва на личности, групи или организации, които са се отличили с изключителен принос в защитата на човешките права, свободата на мисълта и изразяването, както и в борбата срещу потисничеството. Лауреатите получават публично признание и финансова подкрепа, а отличието се смята за една от най-високите европейски награди за защита на човешкото достойнство и свобода.

Редактор: Цветина Петкова