В края на предизборната кампания кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова-Кирил Вълчев води с подкрепа от 43,2%. Втора е двойката Андрей Гюров-Георги Кандев с 29,7%, а трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,4 на сто от гласовете. Дистанцията между водещите кандидатпрезидентски двойки се скъсява, но остава значителна. Това показват данните на „Галъп Интеренешънъл Болкан”.

Изследването е проведено от „Галъп Интернешънъл Болкан“ между 14 и 22 октомври 2026 г. сред 1001 пълнолетни граждани на България. Информацията е събрана чрез преки стандартизирани интервюта с таблети по метода „лице в лице“. Използвана е квотна извадка, формирана според възраст, пол, образование и тип населено място. Проучването е национално представително за пълнолетното население на страната и възпроизвежда неговата структура по посочените демографски характеристики. Максималната статистическа грешка е ±3,1% за 50% дял за основната извадка при 95% гаранционна вероятност. Изследването е финансирано със собствени средства.

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След тях се нареждат Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 3,4%, Радостин Василев и Красимир Манов с 2,5 на сто, Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев – 1,9 процентни пункта, Николай Ненчев и Цвета Кирилова – 1,6%, а Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева получават подкрепата на 1,3 на сто от гласуващите.

Снимка: "Галъп Интеренешънъл Болкан"

Декларираната избирателна активност е около 2,6 млн. гласоподаватели, което е около 39% от имащите право на глас.

Мнозинството от българите не припознават предизборната кампания като интересна, като най-големият дял от анкетираните (41,1%) избират неутралната позиция „Нито едно от двете“, а над една трета (38,7%) я определят директно като скучна и безинтересна.

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Данните от изследването на „Галъп Интернешънъл Болкан“ показват сериозна дистанция и неразбиране от страна на обществото спрямо основните политически послания в кампанията.

Снимка: "Галъп Интеренешънъл Болкан"

Социолозите отбелязват, че 79,8% от хората не намират положителен импулс в кампанията. Едва 16,6 наа сто от избирателите оценяват кампанията като „интересна и динамична“. Това обяснява и прогнозираната ниска избирателна активност от около 39%.

От агенцията обръщат и внимание на дела на хората без мнение („Не знам“), който е много нисък - 3,6%. Това означава, че гражданите имат изградено, макар и преобладаващо негативно отношение, показват данните.

Изследването е проведено от „Галъп Интернешънъл Болкан“ между 14 и 22 октомври 2026 г. сред 1001 пълнолетни граждани на България. Информацията е събрана чрез преки стандартизирани интервюта с таблети по метода „лице в лице“. Използвана е квотна извадка, формирана според възраст, пол, образование и тип населено място. Проучването е национално представително за пълнолетното население на страната и възпроизвежда неговата структура по посочените демографски характеристики. Максималната статистическа грешка е ±3,1% за 50% дял за основната извадка при 95% гаранционна вероятност. Изследването е финансирано със собствени средства.

Редактор: Никола Тунев