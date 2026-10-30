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Въведен е обходен маршрут
Движението при км 56 на автомагистрала „Тракия” в посока Бургас е временно ограничено заради пътнотранспортно произшествие. Кадри от мястото на инцидента в района преди тунела показват преобърнал се напречно на пътното платно тежкотоварен автомобил върху мократа настилка.
От агенция „Пътна инфраструктура“ апелират водачите пътуващи по АМ „Тракия“ в посока Бургас да използват, като алтернативен маршрут път I-6 Подбалканския път.
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Друг възможен обходен маршрут е път I-8 (E-80) Мирово – Горна Василица – Момин проход – Долна Василица – Костенец – Габровица – Момина клисура – Сестримо – Белово – Септември – Семчиново – Симеоновец.
Преминаването се регулира на място от екипи на „Пътна полиция”.
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