-
Илияна Йотова гласува за силна България и за президент на мира
-
Николина Чакърдъкова с призив в изборния ден: Не може да обезценяваме правото на нашия глас
-
Андрей Гюров: Гласувах за сигурна, стабилна и европейска България
-
Георги Кандев гласува за силна и модерна България
-
Опашки от чакащи да упражнят правото си на вот в българското посолство във Великобритания
-
Село Държава избира президент: Жителите се надяват новият държавен глава да помогне за ремонта на пътя
Режисьорът получи наградата за хуманитаристика „Богдан Богданов“ на Нов български университет
Следващата спирка на мобилното студио на NOVA беше Нов български университет, където Катерина Гранчарова и Юлиан Стоянов се срещнаха с режисьора Явор Гърдев. Поводът беше връчването на наградата за хуманитаристика „Богдан Богданов“, с която той беше отличен.
Според Гърдев съвременният будител има малко по-различна задача – да помогне на хората да намерят пътя към разума сред непрекъснатия поток от информация и емоции.
Студио Z: Спортът, който учи да атакуваш и да се защитаваш
„Аз мисля, че будителите днес са по-скоро хора, които успяват да вразумят вече събудени хора. Тъй като в действителността, в която живеем, проблемът със самото заспиване всъщност не е голям. По-скоро обратното – хората са превъзбудени, те са постоянно твърде будни“, коментира режисьорът.
По думите му истинското предизвикателство е тази будност да води до нещо продуктивно и да помага на хората да вземат разумни решения. „Будителите на вашето поколение ще бъдат тези, които ще успеят в общата превъзбуда и събуденост да внесат момента на рационалното, мъдро решение“, допълни той.
Според Явор Гърдев ролята на изкуството ще продължи да бъде все по-значима, защото най-важното предизвикателство не е просто задържането на вниманието, а способността на хората да присъстват истински един с друг.
„Проблемът не е толкова в задържането на вниманието, колкото в самото присъствие на човека, без да има някакъв медиен посредник или някаква медия между него и другия човек. Самото ни присъствие в едно пространство ще става все по-ценно“, смята режисьорът.
Той изрази убеждението си, че младите поколения постепенно ще развиват все повече умението да задържат вниманието си, когато са заедно на едно място, а не общуват единствено чрез технологиите.
Разговорът премина и към политиката и изборите, погледнати през призмата на античния театър. На въпроса дали днешният политически сюжет би бил комедия или трагедия, Гърдев отговори с чувство за хумор: „Мисля, че изборите имат белези на всеки един от жанровете, които се практикуват в античния театър. Те имат в себе си много от комедията, много от трагедията, но и много от драмата на сатирите. Може би най-много“.
ВСИЧКО ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ ЧЕТЕТЕ ТУК
Повече гледайте във видеото.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни