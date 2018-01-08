„Към настоящия момент нямаме данни спрямо убития в София бизнесмен да са отправяни заплахи, той не е имал охрана”, съобщи директорът на Главна дирекция “Национална полиция” Христо Терзийски.

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Тази сутрин пред офиса на компанията „Лактима” беше застрелян 49-годишният бизнесмен Петър Христов.

„Основните версии за убийството към този момент са свързани с неговия бизнес. Той има интереси в строителството, хранително-вкусовата промишленост. С добра репутация е в обществеността. Не изключваме и версии, свързани с личния му живот”, обясни комисар Христо Терзийски.

КОЙ Е УБИТИЯТ В СОФИЯ ПЕТЪР ХРИСТОВ

"Не установяваме той да е имал интерес в търговия с високо-рискови акцизни стоки", подчерта Терзийски.

От МВР съобщиха, че Петър Христов е починал в 10,49 часа във ВМА. Все още не се знае с какво оръжие е стреляно по него и откъде точно са произведени изстрелите.

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