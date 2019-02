Земетресение с епицентър край турския град Чанаккале е усетено и в Пловдив. По информация на БАН земният трус е с магнитуд 4,8 по Рихтер и с дълбочина 10,2 км. Европейският сеизмологичен център също е регистрирал труса, но е отчел магнитуд от 5,1 по Рихтер.

Nearly 600 felt reports collected so far after #earthquake #deprem offshore #Turkey. Was felt 500 km away pic.twitter.com/1cFSwwdkz1