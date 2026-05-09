„Културата затъва все повече, а вкусовете и исканията на хората се промениха”, коментира актьорът и бивш служебен министър на културата Рашко Младенов в предаването „Събуди се” по NOVA.

Младенов изрази сериозни резерви относно назначението на Евтим Милошев начело на министерството. „Тревожи ме, че за министър на културата става човек, който е продуцент на „Комиците”. В културата има страшно много области, с които човек трябва да е запознат – включително симфоничната музика. Не знам доколко това при него може да се случи, но му пожелавам добър час”, заяви той. Актьорът подчерта, че съжалява за напускането на Найден Тодоров, който според него е работил с „мащаб” и е свършил неща, пренебрегвани с години.

В пиесата „Някой е объркал адреса” Рашко Младенов си партнира с млади актриси, предимно от Театър „Сфумато”. Работата с тях е променила неговото виждане за новите поколения. „Преди мислех, че младите са по-повърхностни, но видях, че там има друг огън. Изненадаха ме с въображение, упоритост и отговорност. Тези неща ме крепяха и вдъхновяваха в последно време”, сподели актьорът.

Младенов обясни, че решението му да напише пиеса – дейност извън основната му професия, е продиктувано именно от желанието му да изследва тези същностни човешки отношения.

Любопитен момент в постановката е участието на Пролет Велкова, член на СЕМ и дългогодишен приятел на Младенов. „Тя ми е споделяла, че ѝ е любопитно да види какво е „другия мирис” на сцената. Хрумна ми да вкарам едно мъничко място, където един случаен човек обърква адреса и влиза на сцената”, разказа авторът. По думите му Велкова е била удивително впечатлена от начина, по който театралният екип се превръща в затворена общност, говореща на един и същ език.

В спектакъла участват актрисите Лора Тенчева и Вяра Миланова, а режисьор е Веселин Петров. Премиерата на „Някой е объркал адреса” ще се състои на 12 май (вторник) от 19:00 часа в „Сити Марк Арт Център”.

