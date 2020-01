Сагата около уволнението на Ернесто Валверде най-накрая приключи. От испанския гранд пуснаха официално изявление, от което става ясно, че клубът и специалистът прекратяват взаимоотношенията си, пише Gong.bg

"Между Барселона и Ернесто Валверде беше постигнато споразумение за прекратяване на неговия договор като треньор на представителния отбор. Благодарим ти за всичко, Ернесто. Успех занапред", написаха от "Камп Ноу".

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e