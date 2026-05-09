Към момента няма информация за броя на пострадалите и тежестта на техните наранявания
Вторият етап на Джиро д'Италия между Бургас и Велико Търново беше временно спрян заради тежко падане при село Мерданя, община Лясковец - на 23 км от финала във Велико Търново.
При инцидента пострадаха множество състезатели, част от които се озоваха под мантинелата или в канавката. Пътната настилка е мокра, тъй като в района на състезанието вали дъжд. Към момента няма информация за броя на пострадалите и тежестта на техните наранявания.
Медицински екипи оказват помощ на наранилите се състезатели. Според телевизионните коментатори на състезанието колоездачите са влезли с прекалено висока скорост - над 70 км/ч - в завой без добра видимост, което е причинило тежкия инцидент.
В последните минути колоната от непострадали състезатели, които първоначално бяха спрени заради падането, поднови надпреварата и в момента приближава финала във Велико Търново.
