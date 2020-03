УЕФА взе решение да отложи Европейското първенство по футбол заради пандемията от коронавирус, съобщава The Guardian. Европейското първенство по футбол трябваше да се проведе това лято, но бе отложено за следващата година заради пандемията от коронавируса COVID-19. Новите дати за шампионата на Стария континент са 11 юни - 11 юли 2021.

Отложиха и Копа Америка

Новината бе съобщена от футболната асоциация на Норвегия.

BREAKING: UEFA has decided to postpone #Euro2020 until June 11 - July 11, 2021. More to follow. Source: Norwegian FA ( @nff_info ) #COVID19 pic.twitter.com/dQWhNbty7z

Това бе решено днес след извънредна видеоконферентна среща на УЕФА с всички 55 членки на организацията и представители на Европейската клубна асоциация, европейските първенства и ФИФПро. Новината за важното решение бе оповестена първо от Норвежката футболна федерация.

По програма Евро 2020 трябваше да се проведе в периода 12 юни — 12 юли тази година в 12 различни държави в Европа. Провеждането на първенството през следващото лято ще наложи още доста промени на футболния график. Финалът на Лигата на нациите трябва да се проведе на 2-6 юни 2021, за периода 9-26 юни е насрочено Европейското първенство за младежи до 21 години, а през юни 2021 трябва да се проведе и дебютното издание на Световната клубна купа на ФИФА.

BREAKING: Football's 2020 European Championship has been postponed until the summer of 2021 to give the suspended domestic leagues time to be completed.#EURO2020