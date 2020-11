В „Туитър“ се появи забавно видео, на което се вижда как камила рита скутер, който се опитва да изпревари животното от неправилната в Индия лява страна.

Нищо неподозиращият водач успява да се стабилизира след удара и избягва тежко падане по лице.

Camel teaches this man the basic traffic rule.Not to overtake from left. pic.twitter.com/sjkVW5dIwb