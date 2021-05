В навечерието на 24 ми май фондация Up with Down публикува нова информационна брошура „Синдром на Даун: Митове и реалност”.

Фондацията е създадена и се ръководи от семейството на Надежда и Борислав. Тяхната основна цел е да бъде намален броят на изоставените деца със синдром на Даун. Чрез фондацията двамата споделят своя опит и знания, за да може децата като дъщеричката им Вяра да имат щастлив и пълноценен живот.

„Ние сме Вяра, Надежда и Борислав – едно щастливо българско семейство. Вяра е нашата сбъдната мечта, нашето чудо и неизмеримо щастие. Тя изгря в живота ни преди 6 години, преобърна го из основи и оттогава свети ярко с красота, чар, инат и неповторима индивидуалност”, пишат Надежда и Борислав.



„От мига, когато разбрахме, че бебето, което чакаме, ще е със синдром на Даун, си обещахме, че синдромът няма да е пречка, а стимул да се развиваме и учим заедно“, пишат още родителите.

Днес Вяра е 7-годишно прекрасно дете. Надежда и Борислав се сблъскват с трудностите, които тези деца изпитват, но и с неразбирането и бавното им приемане от обществото.

По тази причина съвместно с РЦПППО–Пловдив, фондацията издава безплатна информационна брошура като част от информационно-образователната им кампания „Помогни ми да бъда приет”, която е в подкрепа на приобщаващото образование за децата със синдром на Даун в България.