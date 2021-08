Много хора все още отказват да бъдат ваксинирани, докато вече се разпространява много по-заразният Делта вариант на коронавируса.

Същевременно всички искаме да водим нормален живот и да посещаваме различни места. Някои от тях са по-рискови от други. Тези 10 са най-лесните за заразяване с коронавирус, пише сайтът "Eat This, Not That".

Удължават извънредната епидемична обстановка с 3 месеца

Повече от 1900 нови случая на COVID-19 у нас