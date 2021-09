Бразилските здравни власти прекратиха в десетата минута световната квалификация на националния отбор срещу Аржентина, след като техни представители по сигурността влязоха на терена и извадиха принудително играчите на гостите Емилиано Мартинес, Кристиан Ромеро, Джовани Ло Селсо и Емилиано Буендия. Те са обвинени в нарушаване на карантината и изписването на лъжи в здравните картони, съобщава gong.bg .

След като четиримата национали на Аржентина бяха изведени, техните съотборници се прибраха в съблекалнята и отказаха да продължат мача. Такъв най-вероятно няма да има, въпреки че Неймар и компания провеждат продължителен разговор със съдиите за изясняване на ситуацията.

COVID-19 authorities just stopped a football match in Brazil to detain four Argentinian players over breaking COVID-19 mandates.



This was done six minutes into the game. pic.twitter.com/7lXRwd29r3