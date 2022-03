Румънският международен съдия Одивиу Хацеган е получил сърдечен удар в неделя вечер. Арбитърът е бил в дома си, когато е почувствал остра болка в гърдите, съобщи gong.bg. 41-годишният рефер е един от кандидатите да ръководи мачове на Мондиала в Катар през ноември и декември.

Сърдечният удар е получен малко след като съдията приключил ежедневната си тренировка. След това е откаран по спешност в болница в Тимишоара, където е опериран. Хацеган ще остане в клиниката под лекарско наблюдение до края на седмицата. Все още не е ясно дали изобщо ще продължи да ръководи мачове на високо ниво.

