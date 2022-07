Часовник, за който се твърди, че е принадлежал на Адолф Хитлер, беше продаден за $1,1 милиона на търг в САЩ. Часовникът Huber е продаден на анонимен купувач, има свастика и е гравиран с инициалите AХ. Еврейските лидери осъдиха търга пред аукционната къща Alexander Historical Auctions в щата Мериленд. Въпреки това аукционната къща, която е продавала нацистки сувенири в миналото, каза пред германските медии, че целта й е да запази историята.

В каталога, в който е представен часовникът, се посочва, че той вероятно е бил подарен на Хитлер като подарък за рождения ден през 1933 г., годината, в която той става германски канцлер. Аукционната къща също така посочва, че часовникът е взет като сувенир, когато около 30 френски войници щурмуват през май 1945 г. Бергхоф планинското убежище на Хитлер. Смята се, че часовникът е препродаван и предаван от поколение на поколение.

An auction house in Maryland was not shy about the World War II “artifacts” that they will be auctioning off, the auction house ended up selling a watch that belonged to Hitler for $1.1 million.https://t.co/PgRS0A13yP