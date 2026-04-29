Слонове в Индия получиха разхлаждащи бани и специално лятно меню заради гореща вълна, която обхвана части от страната.

В няколко индийски щата температурите са били с около 5 градуса по Целзий над нормата, като термометрите са показвали около 35 градуса, според местни медии.

Отглежданите в храмове слонове се разхлаждаха във водоеми, докато гледачите им ги поливаха с вода. Слоновете имат важно място в индийската култура – често участват във фестивали и религиозни шествия в южната част на страната, а в северните и западните региони са популярна туристическа атракция в крепости и дворци.

