Баба в китайския град Фуян, провинция Анхуей, скочи в септична яма, за да спаси внука си, който падна в нея, съобщи Daily Mail.

Любопитното момче повдигнало дървения капака на септичната яма, после направило крачка напред и паднало. Баба му го видяла да пада в изпражненията и без да се колебае скочила в резервоара, който се намирал на тротоара.

Няколко секунди по-късно жената извадила внука си на повърхността. Случайни минувачи му помогнали да излезе, след което извадили и баба му от септичната яма. Момчето бе извадено с главата надолу, за да изхвърли дробовете си от екскрементите.

Мъж на име Лий, намиращ се наблизо, чул за инцидента и решил да провери записите от камерите за наблюдение. Той беше впечатлен от смелостта на бабата да спаси внука си, без да се грижи за собствената си безопасност.

Местни медии съобщиха, че и бабата, и детето са били шокирани от инцидента, но не са пострадали. Съобщава се, че резервоарът преди това е бил покрит с капак на шахта, но камион го е разбил преди няколко години. След това септичната яма беше покрита с дървени дъски, които бяха вдигнати от любопитно момче.

