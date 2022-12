Един от най-активните вулкани в Централна Америка изригна отново, изхвърлената лава и пепел принуди властите в Гватемала да затворят главен път.

Вулканът Фуего (на испански огън) се активизира през нощта от събота срещу неделя, с разтопени камъни и скални отломки, стичащи по склоновете му, и пепел, изригваща на два километра височина в небето. Пътят, който тръгва от централна Гватемала на юг, е затворен като предпазна мярка, каза Карлос Акино, говорител на пътната полиция.

Вулканът е на около 16 километра от Антигуа, живописната бивша столица на страната и най-голямата туристическа атракция. Властите наблюдават вулкана и досега никой не е евакуиран, каза Родолфо Гарсия, говорител на гражданската защита.

Вятърът може да избута стълба пепел към едноименната столица Гватемала, който е на 35 километра, каза той.

🇬🇹Guatemala, The power of the Fire Volcan 🌋 pic.twitter.com/MrSuWdeRRz