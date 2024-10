Президентът Румен Радев изрази съболезнования към народа на Испания по повод наводненията в страната, взели десетки жертви в профила си в социалната мрежа Х. Държавният глава написа: "Изразявам искрено съчувствие към народа на Испания във връзка с трагичната загуба на животи при смъртоносните наводнения. Най-дълбоки съболезнования на семействата на жертвите. Ние сме солидарни с Испания пред лицето на това опустошително бедствие".

I send my heartfelt compassion and sympathies to the people of Spain over the tragic loss of lives in the deadly floods. Deepest condolenceses to the families of the victims. We stand in solidarity with Spain in the face of this devastating disaster.