След седмици наред Disney най-накрая отговори на въпроса защо летният хит на Marvel Studios се казва Thunderbolts* („Гръмотевиците*”), вместо само Thunderbolts - т.е. без звездичка в горния десен ъгъл. Оказва се, че точно звездичката препраща към вторично заглавие или подзаглавие: *The New Avengers ("*Новите Отмъстители").

Това стана ясно в понеделник чрез няколко маркетингови трика:

♦ Гигантски билборд в Лос Анджелис, рекламиращ филма, беше с поставен с промененото вече заглавие - от „Thunderbolts*“ на „*Новите отмъстители“.

♦ Студиото публикува видеоклип, в който актьорският състав на лентата откъсва първоначалното заглавие от плакат, за да разкрие новото.

♦ Себастиян Стан, който играе ролята на Зимния войник, лично се включи в маркетинга, като залепи нов плакат на автобусна спирка с героя си и новото заглавие на филма.

Disney и Marvel обаче не променят официалното заглавие на Thunderbolts: The New Avengers. Вместо това използването на *The New Avengers е начин да се поддържа интересът към филма и след премиерата.

Историята на лентата събира група от по-малко известни персонажи от киновселената на Marvel, които откриват героичната си страна, след като са измамени от злонамерения директор на ЦРУ Валентин Алегра де Фонтен (в ролята Джулия Луис-Драйфус). Особено силно се стремят да защитят новодошлия Боб (Луис Пулман, който е син на актьора Бил Пулман), който страда от психическо заболяване, водещо до катастрофални последици след жестоки експерименти.

Снимка: Getty Images

Във филма участват още Флорънс Пю като Черната вдовица/Елена Белова, Уайът Ръсел (Щатският агент), Дейвид Харбър (Червеният пазител) и Хана Джон-Кеймен (Призрак) и други.

Оригиналната поредица "Отмъстителите" е най-ценният актив на Marvel, така че не е изненада, че Кевин Файги и Disney — собственици на студиото — искат да направят връзка между двата франчайза.

Avengers: Doomsday: Робърт Дауни Джуниър и Marvel обявиха феноменалния каст на дългоочаквания филм (ВИДЕО+СНИМКИ)

В същото време обаче не искат да предизвикат объркване сред зрителите, които биха могли да си помислят, че предстоящият Avengers: Doomsday е продължение на Thunderbolts, или обратно — че Thunderbolts е част от основната поредица за Отмъстителите.