В четвъртък все още ще има условия за временни увеличения на облаците с кратки летни валежи най-вече по планините в южната половина на страната и на изолирани места по крайбрежието. Силни ветрове през деня се очакват в Югоизтока. Дневните температури остават без особени промени – в диапазона 28 – 33 градуса, до 35 в отделни точки по поречието на Дунав и в Югоизточна България.

В края на седмицата започва сравнително дълъг период на августовска жега и суша. В продължение на около 10-12 дни ще е преобладаващо слънчево и горещо. Дневните температури ще се повишават – в петък и събота ще достигат 36-37 градуса, в неделя – почти 40 в най-топлите места в страната.

Студен фронт носи опасни летни бури

Ранните прогнози допускат горещият цикъл да ни отпусне около 18-20 август. Ако този сценарий се запази, предстои преминаване на студен атмосферен фронт с гръмотевични процеси – летни бури с градушки.



КРАЙ МОРЕТО

По Черноморието облачността в четвъртък и петък ще е по-динамична с възможни изолирани, кратки превалявания. Ще бъде ветровито със силни североизточни ветрове и високи вълни – по откритите плажове на юг максималната височина на вълната може да достигне над 2 метра. Прогнозата е през предстоящите почивни дни морето да се успокои. Дневните температури в близките 10-12 дни ще се движат около 30 градуса с леки регионални колебания.