На фона на засиления обществен дебат за икономическата стабилност на страната и подготовката за приемане на еврото, в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS експерти коментираха ключови финансови въпроси. Кредитният консултант Тихомир Тошев и икономистът Румен Гълъбинов внесоха яснота по темите за данъчната политика спрямо банките, състоянието на бюджета и бъдещите икономически тенденции.

Платили ли са банките авансово данъците си?

Една от основните теми в разговора беше информацията, че банките са платили авансово данък печалба не само за текущата 2025 г., но и за 2026 г. Тихомир Тошев изрази скептицизъм към твърдението, че това се е случило за толкова далечен период, като подчерта, че подобен ход няма финансова логика.

„Всички компании в България имат срок до 15 април да прогнозират печалбите си и да започнат да внасят авансов данък за текущата година. Това е стандартна практика“, обясни Тошев. Той допълни, че е много вероятно банките да са направили авансови вноски за 2025 г. предвид рекордната им година, но плащане за 2026 г. би било прецедент.

Румен Гълъбинов разясни, че правителството има няколко механизма за осигуряване на бюджетни приходи, включително изискване на авансови данъци от сектори с висока печалба или емитиране на вътрешен държавен дълг. Според него подобни мерки се прилагат, за да се гарантира, че бюджетният дефицит ще остане в рамките на заложените 3% до края на годината.

Бюджетът и икономическите очаквания

И двамата експерти изразиха оптимизъм за приходната част на бюджета. „Много е вероятно приходите да бъдат изпълнени, защото икономическата среда в момента е много добра“, заяви Тошев. Той подчерта, че няма безработица, повечето компании отчитат ръст на печалбите, а банковият сектор е свръхликвиден.

Гълъбинов допълни, че очаква силно второ полугодие, подкрепено от сухопътния Шенген и силен туристически сезон, което ще генерира допълнителни бюджетни приходи. „Оптимист съм за приходната част, но трябва да се внимава с разходната. Не трябва да се допуска актуализация на бюджета“, предупреди той.

Какво ще се случи с инфлацията и кредитите?

С наближаването на приемането на еврото един от основните страхове е свързан с инфлацията. Икономистът обаче е категоричен, че България ще изпълни критериите. „До края на годината ще успеем да се вместим около средната инфлация за еврозоната. Европейската централна банка вече свали инфлацията до своята цел от 2%“, коментира Гълъбинов.

Според Тошев, високите темпове на кредитиране (над 25% ръст при ипотечните кредити) няма да доведат до рязко покачване на лихвите. „България и Малта остават страните с най-ниски лихви в Европа. Не очаквам свободният ресурс от намаляването на задължителните банкови резерви да доведе до спад на лихвите. По-скоро те ще се задържат на сегашните си нива“, прогнозира кредитният консултант. Банките, от своя страна, ще продължат да бъдат активни в кредитирането, търсейки нови възможности за инвестиране на свободните си средства, включително в големи корпоративни проекти.

Редактор: Мария Барабашка