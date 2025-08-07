От петък, 8 август, влизат в сила правилата за двойно обозначение на цените на стоките.

Какви са основните правила?

Цените на стоките трябва да бъдат изписани в лева и еквивалента в евро. Шрифтът и цветът и на двете цени трябва да е еднакъв, за да не се подвежда потребителя, че става въпрос за промоция.

Когато реално има промоция, надписът трябва да се различава от този за цената.

Изключение може да има например за бензиностанциите и таксиметровите шофьори.

Касовите бележки също трябва да съдържат цената в лева и евро. До 8 октомври има гратисен период, в който контролните органи ще следят, но няма да глобяват. КЗП и НАП ще имат правото да изискват информация за ценообразуваното, а правителството ще има право на извънредни мерки при неправомерно повишаване на цените на стоки от „малката потребителска кошница”.

Има известни изключения, например при книгите, учебниците и помагалата, които ще трябва да въведат двойното изписване от новата година.

„Еврото – въпроси и отговори”: За какво да внимаваме при двойно обозначените цени

Готови ли са търговците?

Ден преди въвеждането на двойното етикетиране в хранителния магазин в монтанското село Владимирово продължават да пресмятат цени и лепят нови етикети. Работата е много, стоките - също. В магазина предполагат, че ще лепят етикети до късно тази вечер.

Притеснения от евентуално объркване все още има. „Имаме, защото се объркват хората, като дойдат в магазина. И гледат цените в евро, цените в лева и започват да се объркват. Както се объркваме и ние”, казва Цветана Методиева.

На фона на трескавата подготовка на търговците експерти все още не са убедени, че вменените чрез закон правомощия за контрол и регулиране на цените ще доведат до позитивен ефект. Според някои ефектът дори ще е обратен.

„Когато махнете който и да е участник от пазара, вие де факто ограничавате конкуренцията, следователно вдигате цените. Това е ясно и за малките деца”, казва икономистът Никола Янков.

Специалисти продължават да имат опасения, че изкуственото държане на цените ниско долу ще има обратен ефект и ще доведе до по-висока инфлация, която пък ще обезцени парите.

„Ценообразуването е основното нещо, което би могло да спре инфлацията. Ако има голямо търсене към един продукт или услуга, неговата цена се вдига, за да може това търсене да бъде ограничено и да започне да отговаря на икономическия показател”, обясни икономистът Михаил Кръстев.



До 8 октомври глоби няма да има.