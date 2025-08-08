Инцидент между камион и товарен влак е станал днес следобед на жп прелез между пловдивските села Белозем и Маноле. Сигналът за катастрофата е подаден около 11:50 ч., научи NOVA. На място веднага са изпратени екипи на полицията от РУ-Труд, пожарна и Спешна помощ. От полицията съобщиха, че на шофьора на камиона е оказана медицинска помощ, след което е откаран в болница за допълнителни прегледи.

По първоначални данни 46-годишен водач на тежкотоварен автомобил не се е съобразил със светлинния сигнал на прелеза, който е без бариери. Камионът се е ударил странично в преминаващия товарен влак.

И на двамата водачи – на камиона и на влака – са направени проби за алкохол, които са отрицателни. Причините за инцидента се изясняват.