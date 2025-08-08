Двойното обозначаване на цените в лева и евро има и някои изключения. Поради техническа невъзможност дисплеите на таксиметровите апарати и колонките на бензиностанциите са изрично освободени от визуализиране на двете валути.

На колонките за зареждане и на тотема цените остават само в лева до края на годината. Условието обаче е в самата бензиностанция на видно място да е обозначена цената и в евро.

Подобно на бензиностанциите и на дисплеите в такситата няма да има двойно обозначаване. Това, което таксиметровите водачи обаче трябва да направят, е да пригодят апаратите си, така че от 31 октомври те да издават касови бележки, на които има и двете валути, както и валутния курс. Освен това на самите автомобили от 8 октомври трябва да са залепени стикери за дневна и нощна тарифа в двете валути.

Без двойно обозначаване до края на годината ще са и всички книги, учебници и помагала, като двойното етикетиране за тях ще е от 1 януари.

Липсваща биодобавка причини недостиг на бензин в обекти в цялата страна

До края на годината на колонките на всяка бензиностанция у нас цена ще има единствено в лева.



„Колонката може да показва само едната цена. Но като изискване трябва на видно място някъде да бъде изложена цената каква ще бъде в евро. От 1 януари цената на тотем и на колонка ще бъдат в евро от нула часа на 1 януари 2026 г. Пак ще има табелка за първия месец колко е и в лева, защото плащането може да бъде и в лева, и в евро през първия месец. Но от 1 февруари ще бъде само в евро без никъде да е показана цената в лева”, обясни Димитър Хаджидимитров, собственик на бензиностанция.

Въпреки че са освободени от изискването за изписване на двойна цена на дисплеите, от 8 октомври касовите бележки в такситата също трябва да показват цена в лева и евро.



Проблем обаче все пак има. От четири вида апарати у нас, засега само един може да бъде пригоден за двойно обозначаване. Алтернативата е закупуване на нов.



„Това е старият апарат след преработката. Показва си сумата в лева, обърнато в евро и курса, който е по еврото. На всичко отговаря, както е по наредбата. От другата седмица пускат този новия апарат, който също отговаря на всички изисквания, има сумата в лева, има сумата в евро и курса”, обясни инж. Спас Атанасов, председател на Браншова камара на таксиметровите водачи и превозвачи.



„Има цели градове, които са оборудвани с различен апарат, който е несъвместим с новите изисквания. Те трябва да бъдат изцяло подменени, тоест от първата до последната кола примерно във Велико Търново ще се наложи да си сменят изцяло апаратите. Старите на единия от производителите ще могат да се ъпгрейднат до новите изисквания. А тези колеги, които ползват трети или четвърти вид, защото в България има 4 вида апарати в такситата, ще се наложи да купуват нови”, обясни Красимир Цветков, председател на Националния таксиметров синдикат.