Снимка: Георги Манев, NOVA
Два пожарни автомобила гасят огъня
Дървени отпадъци горят във фабрика за пелети в старозагорското село Дунавци. Четири пожарни екипа са гасили огъня, който лумнал малко преди 5 часа в събота сутрин в складирани на открито отпадъци от производството. Пламъците към 12 часа са локализирани.
Няма данни за пострадали хора. Не са засегнати производствени цехове на фабриката. Причината за избухването на пожара не е ясна.
Снимка: Георги Манев, NOVA
