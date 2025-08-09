Дървени отпадъци горят във фабрика за пелети в старозагорското село Дунавци. Четири пожарни екипа са гасили огъня, който лумнал малко преди 5 часа в събота сутрин в складирани на открито отпадъци от производството. Пламъците към 12 часа са локализирани.

Няма данни за пострадали хора. Не са засегнати производствени цехове на фабриката. Причината за избухването на пожара не е ясна.

Снимка: Георги Манев, NOVA