Затворена за движение е едната лента на главния път София – Варна в посока Варна заради катастрофа, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

В 18:05 часа е постъпил сигнал за пътен инцидент на главния път София – Варна, в района на ловешкото с. Малиново, на около 2 км от бензиностанция, намираща се в посока Варна, предаде кореспондентът на БТА в Троян Преслава Иванова.

Катастрофирали са два насрещнодвижещи се леки автомобила. Пострадала е 34-годишната жена, шофирала единия автомобил. Жената е откарана в болница, като към момента няма данни за състоянието ѝ, посочиха от областната полиция.

По-късно от Областната дирекция на МВР в Ловеч съобщиха за БТА, че пътят е отворен за движение и в двете посоки.

