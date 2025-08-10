Снимка: iStock
Два автомобила се удариха след втория тунел към Нареченски бани – движението е спряно, а трафикът минава през Девин
Към 14:00 ч. в неделя на тел. 112 е получен сигнал за катастрофа на пътя Асеновград – Смолян. По предварителни данни два автомобила са се ударили след втория тунел в посока Нареченски бани.
Четирима души са пострадали и са откарани в болница, съобщиха за NOVA от полицията.
Катастрофа взе жертва в Разложко
Заради инцидента движението е спряно, а автомобилите се пренасочват по обходен маршрут през Девин.
Последвайте ни