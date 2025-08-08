Един човек загина при катастрофа между лек и тежкотоварен автомобил на път II-19 в района на Разлог.

По първоначална информация произшествието е станало около 15:16 часа днес. Водачът на лекия автомобил, който бил на 52 години, е починал на място.

От Агенция „Пътна инфраструктура” съобщават, че към момента движението в района е вече възстановено.

Редактор: Цветисиана Костова