Снимка: iStock
Движението в района вече е възстановено
Един човек загина при катастрофа между лек и тежкотоварен автомобил на път II-19 в района на Разлог.
По първоначална информация произшествието е станало около 15:16 часа днес. Водачът на лекия автомобил, който бил на 52 години, е починал на място.
От Агенция „Пътна инфраструктура” съобщават, че към момента движението в района е вече възстановено.Редактор: Цветисиана Костова
Източник: ИА "Фокус"
