В рубриката „Ловци на лъжи“, съвместно с Factcheck.bg, журналистът Василена Доткова разкри, че твърдението за руска помощ при гасенето на пожари в Гърция не отговаря на истината. Историята за самолета Бе-200, който „спасил Атина“ и „спечелил сърцата на гърците“, всъщност е от 2021 г., когато Русия действително е участвала с техника в пожарогасителни операции в южната ни съседка.

След началото на войната в Украйна през 2022 г. и наложените санкции на ЕС, руските самолети вече нямат право да летят и да оперират на територията на Европейския съюз. Това прави невъзможно те да участват в борбата с пожари в страни като Гърция и България.

През август 2021 г. Гърция преживява най-големия пожар в своята история – бедствие на остров Евия, при което изгарят над половин милион акра гори. Хиляди хора са евакуирани, а пламъците достигат опасно близо до населени места.

Тогава гръцкото правителство активира Механизма за гражданска защита на ЕС и получава мащабна помощ – десетки самолети, хеликоптери, пожарникари и техника от различни държави членки. Успоредно с това, Атина подписва договор с руска компания, която предоставя самолет Бе-200 и още една машина от същия тип. Те работят заедно с турски и европейски екипи в гасенето на огъня.

