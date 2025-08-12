Омбудсманът Велислава Делчева предложи да бъде обсъдена възможност всяко физическо лице да има право да подава искане за заличаване на информация за кредитната му задлъжнялост, когато договорът му за кредит е обявен от съда за нищожен. Така правата и интересите на гражданите, свързани с подаваната за тях информация в Централния кредитен регистър, ще бъдат ефективно защитени - тъй като такива договори не пораждат правно действие още от самото начало.

На среща между омбудсмана и подуправителя на БНБ стана ясно, че в момента от Народната банка се подготвят промени в наредбата, уреждаща казуса.

Поводът за предложението на омбудсмана Велислава Делчева са множество идентични жалби през годините. В тях гражданите изразяват недоволство от факта, че въпреки съдебните решения, с които се обявява нищожност на договорите по кредит, имената им продължават „да висят“ в регистъра на БНБ като длъжници с лошо кредитно досие. А това на свой ред се явява пречка за отпускането на кредити занапред от банки или финансови институции.

Последната жалба е от последните дни. В нея жалбоподател търси съдействие от омбудсмана, тъй като фирма за бързи кредити многократно отказва да подаде коригираща информация към Централния кредитен регистър. Това се случва при влязло в сила съдебно решение, с което договорът му за потребителски кредит е обявен от съда за нищожен.

От БНБ информират, че задължения по обявен от съда нищожен договор за кредит не съществуват от самото начало. Едно продължаващо отразяване на такова вземане в ЦКР би било неправомерно и подвеждащо. Отговорността за актуализиране на информацията в регистъра е изцяло на съответната финансова институция.

Именно това е причината омбудсманът Велислава Делчева да предложи разширяване на обхвата на лицата, които да имат право да представят съдебното решение, а не само юридическото лице, предоставило кредита.

Редактор: Цветина Петкова