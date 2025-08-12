Снимка: iStock
Мярката ще се прилага, когато договорът за кредит е обявен от съда за нищожен
Омбудсманът Велислава Делчева предложи да бъде обсъдена възможност всяко физическо лице да има право да подава искане за заличаване на информация за кредитната му задлъжнялост, когато договорът му за кредит е обявен от съда за нищожен. Така правата и интересите на гражданите, свързани с подаваната за тях информация в Централния кредитен регистър, ще бъдат ефективно защитени - тъй като такива договори не пораждат правно действие още от самото начало.
На среща между омбудсмана и подуправителя на БНБ стана ясно, че в момента от Народната банка се подготвят промени в наредбата, уреждаща казуса.
Поводът за предложението на омбудсмана Велислава Делчева са множество идентични жалби през годините. В тях гражданите изразяват недоволство от факта, че въпреки съдебните решения, с които се обявява нищожност на договорите по кредит, имената им продължават „да висят“ в регистъра на БНБ като длъжници с лошо кредитно досие. А това на свой ред се явява пречка за отпускането на кредити занапред от банки или финансови институции.
Последната жалба е от последните дни. В нея жалбоподател търси съдействие от омбудсмана, тъй като фирма за бързи кредити многократно отказва да подаде коригираща информация към Централния кредитен регистър. Това се случва при влязло в сила съдебно решение, с което договорът му за потребителски кредит е обявен от съда за нищожен.
От БНБ информират, че задължения по обявен от съда нищожен договор за кредит не съществуват от самото начало. Едно продължаващо отразяване на такова вземане в ЦКР би било неправомерно и подвеждащо. Отговорността за актуализиране на информацията в регистъра е изцяло на съответната финансова институция.
Именно това е причината омбудсманът Велислава Делчева да предложи разширяване на обхвата на лицата, които да имат право да представят съдебното решение, а не само юридическото лице, предоставило кредита.Редактор: Цветина Петкова
