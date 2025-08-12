Пропадна очакваният през лятото двубой между най-добрия български боксьор Кубрат Пулев и Майкъл Хънтър. Очакваше се сънародникът ни да защитава редовната световна титла на WBA, но спряганият за негов съперник има други планове. Хънтър обяви, че ще се боксира с Джарел Милър на 11 септември.

Припомняме, че Дон Кинг спечели правото да организира двубоя, след като предложи 1,1 милиона долара на проведения търг. Очакваше се на 23 август Пулев да защитава пояса, който спечели срещу Махмуд Чар в края на 2024 г. в България.

Решението на Хънтър да се изправи срещу Милър разгневи Кинг, който настоява мачът да бъде спрян. Той вече е изпратил официална жалба до организаторите и заплашва с правни действия.

36-годишният американец има баланс 24-1-2 (17 с нокаут), като единствената му загуба е от световния шампион Олександър Усик през 2017 г. Ремитата му са срещу Александър Поветкин и Джери Форест. Последният му мач е победа срещу Кристиан Ларондо Гарсия през декември миналата година.

Пулев имаше и по-дългосрочни планове след мача с Хънтър. Победа би му отворила възможност за обединителен двубой с носителя на временната титла на WBA. Коментираше се, че срокът за провеждането на срещата е до 31 декември.

Редактор: Мария Барабашка