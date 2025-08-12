Двукратният олимпийски шампион Арманд Дюплантис постави нов световен рекорд в овчарския скок – 6,29 м, по време на състезание в Будапеща. Това е третият му рекорд за 2025 г. и 13-и в кариерата.

Арманд Дюплантис подобри собствения си световен рекорд в овчарския скок, преминавайки 6,29 метра във вторник в Будапеща, съобщава Figaro.

25-годишният швед, двукратен олимпийски шампион, увеличи върховото си постижение с един сантиметър. Това е 13-ият му световен рекорд и трети за 2025 г. след 6,27 м в Клермон-Феран през февруари и 6,28 м в Стокхолм на 15 юни.

В Будапеща „Мондо“ преодоля височината при втория си опит, след като вече беше си осигурил победата с 6,11 м от първия опит. Втори остана гръцкият атлет Емануил Каралис (6,02 м), а трети – австралиецът Куртис Маршал (5,83 м).

През сезона Дюплантис има и три победи над шест метра – 6,13 м в Острава, 6,00 м в Юджийн и 6,05 м в Монако. Това бе 33-ата му поредна победа в състезание след четвъртото място в Монако на 21 юли 2021 г.

След месец в Токио (13–21 септември) той ще се бори за трета поредна световна титла на открито и влиза като категоричен фаворит.

