Министерският съвет отпусна допълнително финансиране в размер на 34 милиона лева за държавните културни институти в областта на сценичните изкуства. Tова съобщи веднага след правителственото заседание днес министърът на културата Мариан Бачев. Той поясни, че става дума за над 50 държавни културни института - театри, опери, филхармонии, симфониети, балетни центрове.

„Това е едно логично продължение на политиката на правителството по отношение на сценичните изкуства, грижа за нашия сектор”, каза Мариан Бачев.

„Знаете, че бюджетът за сценичните изкуства за 2025 г. вече беше увеличен спрямо бюджета за 2024 г. с 6 млн. лв. – от 159 на 165 милиона лева. Бюджетът беше приет късно тази година, за разлика от стандартното му приемане. Затова за тези допълнителни средства тогава не беше ясно кога ще бъдат възможни в новия бюджет. Обикновено това става около шест месеца, след като бюджетът е приет. В случая от март месец досега доста по-бързо реагирахме“, посочи министър Бачев.

Той изказа специална благодарност на министър-председателя Росен Желязков и на министъра на финансите Теменужка Петкова, която „с разбиране прие задачата за тези допълнителни средства“.

Министърът на културата коментира, че приемането на това постановление е естествено продължение на политиката за грижа към сценичните изкуства и за повече предвидимост.

„И това не са просто цифри, както сами се досещате, това са допълнителни възможности за турнета, нови представления, нови концерти, достигане до повече и по-голяма публика, възпитание на вкус, което е изключително важно като ангажимент и на Министерството на културата, и, разбира се, на настоящия кабинет“, каза още министър Бачев.

Той беше категоричен, че отпуснатото допълнително финансиране разсейва „всякакви спекулации, че ще се закриват театри, че се замразяват трупи и прочие“. По думите му Министерството на културата и правителството ще продължават да се грижат и за тези сценични изкуства, така че „да можем да предложим една по-предвидима политика в това отношение“.

Министър Бачев допълни и че заедно с екипа си работи по ревизиране на Методиката за разпределение на средствата.

„Вярвам, че с бюджет ‘2026 ще имаме един значително по-добър резултат и една по-висока степен на предвидимост във финансирането на сценичните изкуства“, прогнозира той.

