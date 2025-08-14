Новините на NOVA Спорт Новините на Нова – емисии Начало Новините на NOVA Спортни новини (14.08.2025 - обедна) Начало Спорт Спортни новини (14.08.2025 - обедна) Начало Новините на Нова – емисии Спортни новини (14.08.2025 - обедна) Спортни новини (14.08.2025 - обедна) 14 август 2025 12:38 Новините на NOVA (14.08.2025 - обедна) Новините на NOVA (14.08.2025 - 9.00) Новините на NOVA (14.08.2025 - 8.00) Новините на NOVA (14.08.2025 - 7.00) Новините на NOVA (13.08.2025 - лятна късна) Новините на NOVA (13.08.2025 - централна) Гледайте цялата емисия Редактор: Цветисиана Костова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от Спорт Спортни новини (13.08.2025 - лятна късна) Винъс Уилямс ще се превърне в най-възрастната участничка на US Open за този век Спортни новини (13.08.2025 - следобедна) Спортни новини (13.08.2025 - обедна) Спортни новини (12.08.2025 - лятна късна) Арман Дюплантис отново пренаписа историята в овчарския скок с 6,29 м Спортни новини (12.08.2025 - следобедна) Планът пропада: Кубрат Пулев остава без защита на световната титла Иван Иванов отпадна в първия кръг на тенис турнира в София Спортни новини (12.08.2025 - обедна) Спортни новини (11.08.2025 - лятна късна) Спортни новини (11.08.2025 - следобедна) Българка в топ 5 на Европейското по баскетбол за жени до 20 години Спортни новини (11.08.2025 - обедна) Българин със сребро на 110 м с препятствия от Европейското за юноши Спортни новини (10.08.2025 - обедна) Пещера беше домакин на престижната колоездачна надпревара "Тур дьо Франс" за любители Спортни новини (09.08.2025 - обедна) Спортни новини (08.08.2025 - лятна късна) Спортни новини (08.08.2025 - следобедна) Спортни новини (08.08.2025 - обедна) Спортни новини (07.08.2025 - лятна късна) Спортни новини (07.08.2025 - следобедна) Спортни новини (07.08.2025 - обедна) По едно дърво за всяка победа: "Троян Волей" засажда овощна градина в края на предстоящия сезон Спортни новини (06.08.2025 - лятна късна) Спортни новини (06.08.2025 - обедна) България става домакин на Giro d'Italia 2026 Спортни новини (05.08.2025 - лятна късна) На 53 години почина легендата на Порто Жорже Коща Спортни новини (05.08.2025 - обедна) Министърът на младежта и спорта награди Никола Цолов за постиженията му във Формула 3 Спортни новини (04.08.2025 - лятна късна) Спортни новини (04.08.2025 - обедна) България шеста на световното първенство по волейбол до 19 години Балъков спечели благотворителния голф турнир край Разлог Ландо Норис с трета победа в последните четири старта във Формула 1 Българският пилот Никола Цолов направи впечатляващо представяне във Формула 3 Спортни новини (03.08.2025 - обедна) Тея Николова постави национален рекорд на Световното по плуване Щафетата на САЩ на 4 по 100 метра свободен стил постави нов световен рекорд Арестуваха световната шампионка на 100 м за домашно насилие Националният отбор по баскетбол събира средства за лечение на дете с рядко генетично заболяване Спортни новини (02.08.2025 - обедна) Спортни новини (01.08.2025 - лятна късна) Спортни новини (01.08.2025 - обедна) Стоичков и Балъков посетиха детската клиника към Националната кардиологична болница Спортни новини (31.07.2025 - лятна късна) ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА